GF Vip 7 | Laura Freddi e la verità su Sonia Bruganelli | “Mi detestava”

(Di martedì 21 marzo 2023), conduttrice televisiva italiana, ha un rapporto molto positivo con il suo ex, il noto presentatore Paolo Bonolis, nonché con la sua attuale moglie,. Nonostante ciò, laha ammesso che il suo rapporto connon è stato facile all’inizio, poiché l’attuale signora Bonolis avrebbe provato un certo risentimento nei suoi confronti dopo la fine della relazione con il marito. Ecco come stanno adesso le cose tra di loro. Grande Fratello Vip 7, lasulla storia con Bonolis Laha tuttavia sottolineato che, rispetto al loro matrimonio, i suoi cinque anni e mezzo di relazione con Bonolis sono stati solo una “briciola”. La fine della loro storia d’amore sarebbe stata dolorosa per entrambi, ma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... protani_laura : STASERA HO RIVISTO IL GRANDE FRATELLO VIP SU CANALE 5 ! - laura_pampers : @muffetta1 è stato anche troppo zitto Gianmarco. intervenuto solo un paio di volte, a differenza di tutti gli altri… - loff2 : @laura_ceruti Questi sono i tifosi italioti di qualunque squadra. E c’è da dire che spesso i tifosi vip contribuisc… - infoitcultura : Laura Freddi: 'Ho bruciato i miei risparmi, il 'GF Vip' mi ha salvato' - Perizona_it : Laura Freddi: “Ho bruciato tutti i miei risparmi, il ‘Grande Fratello Vip’ mi ha salvato” -

Le ultime novità sul piùdel 2022, quello tra il pupone e . Gioca sempre in Serie A, si muove a tutto campo, e quando ...girate nei suoi ultimi mesi di vita dall'assistente Matteo Angioli e da...... Francesco Mogol (figlio del celebre paroliere Mogol che ha seguito le orme del padre scrivendo molte canzoni di cui la prima a 15 anni per Gianni Morandi); - nella GiuriaSponsor:e ...... salvata dal GfVip' In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex di 'Non è la Rai'Freddi ... Mi sono risollevata con il cachet del ' Grande Fratello', una mano santa'.

Laura Freddi: "Avevo perso tutti i miei risparmi, salvata dal 'Grande Fratello Vip'" TGCOM

Laura Freddi e Sonia Bruganelli oggi sono amiche. La prima è stata per alcuni anni legata sentimentalmente a Paolo Bonolis, che oggi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-469c609-eac4-72fa-65a0-6fa19ad58c5 ...