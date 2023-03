Gf Vip 7 | la reazione di Edoardo Donnamaria all’eliminazione di Antonella Fiordelisi

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 marzo 2023)è stata l’eliminata della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il suo fidanzato, recentemente squalificato dal gioco, ha seguito il prime time di Canale 5 ed ha commentato la fuoriuscita della sua amata. Considerata una grande protagonista della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini nonché papabile finalista, la sua eliminazione ha stupito tutti. Eppure, sono stati proprio i suoi fan a non votarla, accogliendo l’appello della madre di. Ecco, dunque, il commento di: Sia chiara una cosa:è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu. L'articolo proviene da Isa e Chia.