Gf Vip 7, i fan scrivono una lettera ad Antonella Fiordelisi: “Ecco perché abbiamo deciso di farti uscire a un passo dalla finale!” (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri sera Antonella Fiordelisi ha dovuto ufficialmente lasciare la Casa del Gf Vip 7. Dopo quarantatre puntate da indiscussa protagonista, nel bene e nel male, la schermitrice ha visto infrangersi il sogno della vittoria a due passi dalla finale. Il motivo? L’appello di eliminarla che la sua mamma Milva ha fatto ai follower. La Fiordelisi ha potuto sicuramente riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria da una parte, ma dall’altra, il suo spirito competitivo ha sicuramente dovuto incassare un duro colpo. Questo è quanto ha lasciato trasparire la sua perplessità, appena appresa la notizia. Successivamente, il conduttore le ha dovuto riconoscere una grande maturità, per la razionalità dimostrata nei confronti della scelta imposta dalla sua mamma. La Vippona ha poi ricevuto una lettera da ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri seraha dovuto ufficialmente lasciare la Casa del Gf Vip 7. Dopo quarantatre puntate da indiscussa protagonista, nel bene e nel male, la schermitrice ha visto infrangersi il sogno della vittoria a due passifinale. Il motivo? L’appello di eliminarla che la sua mamma Milva ha fatto ai follower. Laha potuto sicuramente riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria da una parte, ma dall’altra, il suo spirito competitivo ha sicuramente dovuto incassare un duro colpo. Questo è quanto ha lasciato trasparire la sua perplessità, appena appresa la notizia. Successivamente, il conduttore le ha dovuto riconoscere una grande maturità, per la razionalità dimostrata nei confronti della scelta impostasua mamma. La Vippona ha poi ricevuto unada ...

