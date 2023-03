Gf Vip 7, ecco gli ascolti della quarantatreesima puntata (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la quarantatreesima puntata della settima edizione del Gf Vip. Il padrone di Casa, Alfonso Signorini, ha annunciato la semifinale che si terrà nella prossima diretta di giovedì 23 marzo. Come di consueto, al suo fianco le opinioniste scelte per questa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio, a comunicare il sentiment dei social, l’ex gieffina Giulia Salemi. Una serata senza dubbio piena di emozioni quella di ieri sera, ma soprattutto di colpi di scena. Al televoto ha perso la concorrente più discussa ma per certi versi amata, di questa edizone: Antonella Fiordelisi. Inizialmente nessuno dei presenti ha creduto nella veridicità del verdetto: “Sicuramente sarà in finale!” ma alla fine, si sono dovuti ricredere tutti. La mamma della Fiordelisi infatti aveva lanciato in settimana un ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda lasettima edizione del Gf Vip. Il padrone di Casa, Alfonso Signorini, ha annunciato la semifinale che si terrà nella prossima diretta di giovedì 23 marzo. Come di consueto, al suo fianco le opinioniste scelte per questa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio, a comunicare il sentiment dei social, l’ex gieffina Giulia Salemi. Una serata senza dubbio piena di emozioni quella di ieri sera, ma soprattutto di colpi di scena. Al televoto ha perso la concorrente più discussa ma per certi versi amata, di questa edizone: Antonella Fiordelisi. Inizialmente nessuno dei presenti ha creduto nella veridicità del verdetto: “Sicuramente sarà in finale!” ma alla fine, si sono dovuti ricredere tutti. La mammaFiordelisi infatti aveva lanciato in settimana un ...

