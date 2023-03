GF Vip 7, Daniele difende Oriana: “Che voglia di sfondare quella ca**o di porta!” (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre ieri sera, lunedì 20 marzo 2023, su Canale 5 andava in onda l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, lo squalificato Daniele Dal Moro seguiva tutto da casa e commentava sui social, in primis Instagram e Twitter. E quando ha sentito le parole di Alfonso Signorini sulla sua squalifica, di cui ha scaricato parte della responsabilità su Oriana Marzoli, non ci ha visto più ed è sbottato. “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine” ha scritto sul suo profilo, aggiungendo il tag #oriele, quello dedicato dai fan a lui e Oriana. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. GF Vip 7, la squalifica di Daniele Dal Moro: le motivazioni di Alfonso Signorini Venerdì scorso, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 e costretto a fare i bagagli senza neanche poter ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre ieri sera, lunedì 20 marzo 2023, su Canale 5 andava in onda l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, lo squalificatoDal Moro seguiva tutto da casa e commentava sui social, in primis Instagram e Twitter. E quando ha sentito le parole di Alfonso Signorini sulla sua squalifica, di cui ha scaricato parte della responsabilità suMarzoli, non ci ha visto più ed è sbottato. “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine” ha scritto sul suo profilo, aggiungendo il tag #oriele, quello dedicato dai fan a lui e. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. GF Vip 7, la squalifica diDal Moro: le motivazioni di Alfonso Signorini Venerdì scorso,Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 e costretto a fare i bagagli senza neanche poter ...

