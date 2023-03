“GF Vip 7”, Daniele Dal Moro si scaglia contro il reality: una furia sui social (Di martedì 21 marzo 2023) News tv. . Ieri sera, 20 Marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il pubblico da casa, attraverso il televoto, ha scelto di mandare in finale Gioele de Donà. Eliminata della serata Antonella Fiordelisi. Nel corso della diretta si è toccato anche il delicato tema della squalifica di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento con Oriana Marzoli. Mentre i due discutevano in Tv, Dal Moro si è letteralmente scagliato contro il programma attraverso dei post su Twitter molto pesanti: vediamo nel dettaglio cos’è successo.



Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un altro tema molto caldo che deve essere affrontato: parliamo dell'eliminazione di Daniele con i VIP in Casa...… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - lazia1989 : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… - giuliaAly1 : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… - ramonik10469819 : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… -