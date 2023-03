GF Vip 7 | Antonella è l’eliminata della puntata del 20 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! - GrandeFratello : Alfonso affronta con Antonella e con i VIP una questione importante: è importante sia parlare che fare chiarezza su… - Novella_2000 : Sorpresa al GF Vip: Antonella Fiordelisi è ELIMINATA #gfvip #donnalisi - graziagranato92 : RT @GFVIP_Official: Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! - lasere96 : RT @GFVIP_Official: Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! -

La reazione della Fiordelisi GF, Orietta Berti al vetriolo controFiordelisi 'Devi guadagnarti la pagnotta, non basta avere un milione di follower' L'accusa di Alfonso Signorini Un ...Daniele Dal Moro non ci sarà GF, Micol in finale fa crollareche scoppia a piangere: 'Mi sento debole e sola'. Arriva l'affondo di Edoardo Tavassi La risposta di Signorini Durante la ...GF7, Orietta Berti risponde così ai genitori diOrietta Berti in studio ammette di essere davvero molto delusa . L'opinionista è stata duramente attaccata dai genitori die, ...

GF Vip, Signorini risponde alle accuse della mamma di Antonella: «Se non stai bene esci, non ci sono penali». leggo.it

La finale è alle porte e il desiderio di giungere fino all’ultima puntata è ardente per ogni VIP, ma una delle donne nominate dovrà a breve lasciare la Casa abbandonando il sogno di vincere l’edizione ...Dopo la proclamazione di Micol come seconda finalista del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo. In più in studio Orietta Berti non è stata molto dolce nei suoi confronti e ...