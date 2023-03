“GF Vip 7”, Alfonso Signorini annienta Oriana Marzoli: cos’è successo (Di martedì 21 marzo 2023) News tv. “GF Vip 7”, Alfonso Signorini contro Oriana Marzoli: cos’è successo. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 Marzo 2023 su Canale 5 ci sono stati tantissimi colpi di scena. Dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, la terza finalista del GF Vip 7 è Giaele De Donà. Invece, la Vippona che ha dovuto abbandonare la casa è stata Antonella Fiordelisi. In apertura di puntata si è parlato anche dell’ultima squalifica, quella di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la casa e ovviamente ha avuto un confronto con Oriana Marzoli, concorrente con cui Daniele ha iniziato una storia.



