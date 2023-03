“GF VIP” 7, Alberto De Pisis racconta il suo dramma: “Mi menavano” (Di martedì 21 marzo 2023) News Tv. Alberto De Pisis “GF VIP” 7. Nel corso della puntata del “Grande Fratello Vip” di ieri sera, Alberto De Pisis ha raccontato il suo dramma. “Ero diverso e mi menavano“, ha esclamato il vippone. Il suo racconto ha emozionato il pubblico. Pochi conoscevano la sua storia perchè Alberto è sempre molto riservato in merito alla sua vita privata. Ieri ha spiegato anche che parla poco della sua famiglia perchè vuole proteggerli. (Continua…) Leggi anche: Chi è Alberto De Pisis: tutto sul concorrente del “GF Vip 7” Leggi anche: “GF VIP” 7, Attilio Romita furioso dopo la puntata: “È un pezzo di me***” “GF VIP” 7, Alberto De Pisis racconta il suo ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 marzo 2023) News Tv.De“GF VIP” 7. Nel corso della puntata del “Grande Fratello Vip” di ieri sera,Dehato il suo. “Ero diverso e mi“, ha esclamato il vippone. Il suo racconto ha emozionato il pubblico. Pochi conoscevano la sua storia perchèè sempre molto riservato in merito alla sua vita privata. Ieri ha spiegato anche che parla poco della sua famiglia perchè vuole proteggerli. (Continua…) Leggi anche: Chi èDe: tutto sul concorrente del “GF Vip 7” Leggi anche: “GF VIP” 7, Attilio Romita furioso dopo la puntata: “È un pezzo di me***” “GF VIP” 7,Deil suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', Alberto De Pisis in lacrime per la linea della vita - SINFVBIE_ : RT @diecimilascaIe: “la mia vip preferita, tananai” piangendo molto x questa cosa che ha scritto alberto a questa bimba - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Alberto De Pisis in lacrime per la linea della vita #alberto #gfvip - ovunqueconjacob : RT @diecimilascaIe: “la mia vip preferita, tananai” piangendo molto x questa cosa che ha scritto alberto a questa bimba - lmsunshinex : RT @diecimilascaIe: “la mia vip preferita, tananai” piangendo molto x questa cosa che ha scritto alberto a questa bimba -