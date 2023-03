Germania, crolla a marzo indice fiducia finanza Zew ( - 15 punti) (Di martedì 21 marzo 2023) Peggiora il clima di fiducia nel settore della finanza in Germania, secondo l'ultima indagine condotta dall'Istituto Zew. A marzo l'indicatore sulle aspettative degli operatori è crollato di 15,1 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Peggiora il clima dinel settore dellain, secondo l'ultima indagine condotta dall'Istituto Zew. Al'indicatore sulle aspettative degli operatori èto di 15,1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaLaTor6 : @ProgettoLepanto Arriverà il giorno in cui gli chiederanno in ginocchio di andare in Germania a salvarli ?????????? nel… - DanielaColi2 : @AttilioGeroni Se scoppia in Germania Francia Austria Ungheria e poi si estende all' Europa col sostegno di Turchia… -