Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la rivelazione choc ad un anno dalla morte del figlio: “Prima ci sono stati tre aborti spontanei” (Di martedì 21 marzo 2023) Quasi un anno fa Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez davano al mondo una bambina, Bella Esmeralda. Quel 25 aprile, che doveva essere uno dei giorni più felici della loro vita, fu però adombrato dalla perdita improvvisa del fratello gemello di Bella, Angel, deceduto durante il parto. Ora, a distanza di quasi un anno la 29enne influencer spagnola ha deciso di rompere il silenzio e rivelare dettagli finora ignoti su quanto accaduto. Lo ha fatto nella seconda stagione di Soy Georgina, la docu-serie di Netflix che debutterà in tutto il mondo il 24 marzo 2023. “Ogni volta che andavo dal ginecologo di notte avevo gli incubi perché ero preoccupata per la posizione in cui si sarebbero trovati, come sarebbe stato il parto, se fosse stato un taglio cesareo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Quasi unfadavano al mondo una bambina, Bella Esmeralda. Quel 25 aprile, che doveva essere uno dei giorni più felici della loro vita, fu però adombratoperdita improvvisa del fratello gemello di Bella, Angel, deceduto durante il parto. Ora, a distanza di quasi unla 29enne influencer spagnola ha deciso di rompere il silenzio e rivelare dettagli finora ignoti su quanto accaduto. Lo ha fatto nella seconda stagione di Soy, la docu-serie di Netflix che debutterà in tutto il mondo il 24 marzo 2023. “Ogni volta che andavo dal ginecologo di notte avevo gli incubi perché ero preoccupata per la posizione in cui si sarebbero trovati, come sarebbe stato il parto, se fosse stato un taglio cesareo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la rivelazione choc ad un anno dalla morte del figlio: “Prima ci sono stati… - leggoit : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la rivelazione un anno dopo la morte del figlio: «Prima ci sono stati tre a… - ilgiornale : Torna a far parlare di sé l’influencer e modella Georgina Rodriguez, compagna di CR7, a causa di un post pubblicato… - redazionerumors : Georgina Rodriguez ha raccontato della perdita di suo figlio dopo il parto nel trailer di lancio della seconda stag… - infoitestero : Georgina Rodriguez, polemica per il post su Instagram: «Non dite che i ricchi non lavorano»- -