Gelo della Casa Bianca sul vertice Putin-Xi | «Vogliono un mondo con le loro regole | nulla fa sperare alla fine della guerra»

(Di martedì 21 marzo 2023) Mentre a Mosca è in corso iltra Xi Jinping e Vladimir, gli Stati Uniti accusano la Cina di non avere una posizione imparziale sullain Ucraina. «E se vuole giocare un ruolo costruttivo dovrebbe sollecitare la Russia a mettereal conflitto», sollecita il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, aggiungendo che rispettare la carta Onu significa che Mosca deve ritirarsi da tutta l’Ucraina. «La Cina e la Russia vorrebbero vedere ilgiocare con le», ha aggiunto Kirby. Dopo averla definita ieri, 21 marzo, «un matrimonio di interessi», il portavoce americano ha ribadito il concetto sottolineando che non definirebbe la relazione tra i due Paesi come un’alleanza. «Finora la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TommasoIaquint2 : RT @lucianocapone: Qui @MMQWalker e @yarotrof spiegano come l'Ucraina ha superato l'inverno e il tentativo della Russia di lasciare la popo… - Vera52834961 : RT @lucianocapone: Qui @MMQWalker e @yarotrof spiegano come l'Ucraina ha superato l'inverno e il tentativo della Russia di lasciare la popo… - universo_astro : RT @lucianocapone: Qui @MMQWalker e @yarotrof spiegano come l'Ucraina ha superato l'inverno e il tentativo della Russia di lasciare la popo… - CabriniGirl : RT @lucianocapone: Qui @MMQWalker e @yarotrof spiegano come l'Ucraina ha superato l'inverno e il tentativo della Russia di lasciare la popo… - geniazze : RT @lucianocapone: Qui @MMQWalker e @yarotrof spiegano come l'Ucraina ha superato l'inverno e il tentativo della Russia di lasciare la popo… -

Mentre a Mosca è in corso il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin , gli Stati Uniti accusano la Cina di non avere una posizione imparziale sulla guerra in Ucraina . "E se vuole giocare un ruolo ......frase infelice detta da Vittorio Sgarbi in diretta a Domenica In nel corsoscorsa puntata. Ma andiamo con ordine. Vittorio Sgarbi choc a Domenica In: 'Le ragazze del 2000 Tutte tr***e'....'Siccità al Nord, piogge torrenziali improvvise eal Sud, segno inequivocabiletropicalizzazione che sta cambiando il volto del nostro Paese, spiegano di fatto la crisi profonda del ...

Gelo della Casa Bianca sul vertice Putin-Xi: «Vogliono un mondo ... Open

“Questo non mi piace”, ecco le parole del conduttore. Nel corso della puntata de La vita in diretta di ieri, lunedì 20 marzo 2023, il conduttore ad un certo punto è apparso parecchio disorientato. In ...Sostiene che debbano essere ascoltati perché le loro richieste sono ragionevoli: "Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a ...