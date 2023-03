GdS – Roy Hodgson allenatore del Crystal Palace a 75 anni

(Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 10:42:37 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Ufficializzato l’ex tecnico dell’Inter come sostituto di Vieira, con un contratto fino a fine stagione. Aveva già allenato il club dal 2017 al 2021 ed è il tecnico più anziano di sempre in Premier Intramontabile. L’exdell’Inter a 75torna in Premier (è il tecnico più anziano di sempre), chiamato daldopo l’esonero di Vieira.ha firmato un contratto fino a fine stagione con uno dei club è più legato, al momento al dodicesimo posto. Da calciatore Ray aveva cominciato la carriera proprio alper poi concluderla nelle serie minori, mentre da tecnico si tratta di un ritorno: aveva allenato il club londinese dal 2017 al ...

A partecipare sono stati Fulvio Cerrulli,Paladini - quest'ultimo vincitore della gara con l'imjtazione di Michael Jackson - Francesco Pasculli, Roberto Romanelli, Massimo Ronza, Federico Serra, ...A partecipare sono stati Fulvio Cerrulli,Paladini - quest'ultimo vincitore della gara con l'imjtazione di Michael Jackson - Francesco Pasculli, Roberto Romanelli, Massimo Ronza, Federico Serra, ...

Lodi e Forte, due trasferte complicate a Grosseto e Sandrigo. Cocco ... FISR

Proposed changes to Canada’s mortgage guidelines could make home buying even more challenging, especially for borrowers with heavy debt loads. Clay Jarvis writes for NerdWallet. Email: ...