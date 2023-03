Gazzetta – L’Inter di Inzaghi aveva un piano sicuro: così superiamo il Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) La sconfitta delL’Inter contro la Juventus fa scattare i dubbi su Simone Inzaghi, tecnico che a fine stagione potrebbe lasciare il club nerazzurro. La Lazio si è presa il secondo posto in classifica ai danni delL’Inter, una situazione in cui Simone Inzaghi non si aspettava minimamente di essere a questo punto della stagione. I nerazzurri erano convinti di poter risalire la china. La sconfitta con la Juventus è maturata in modo anomalo, anche perché i falli di mano di Rabiot e Vlahovic sono evidenti e solo per Chiffi, Mazzoleni e Rocchi non esistono. Ma perdere in casa con la Juventus ha portato comunque sconforto nel gruppo nerazzurro che aveva progettato una rinascita a gennaio. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “E pensare che l’anno nuovo era nato con una calda speranza: il 4 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) La sconfitta delcontro la Juventus fa scattare i dubbi su Simone, tecnico che a fine stagione potrebbe lasciare il club nerazzurro. La Lazio si è presa il secondo posto in classifica ai danni del, una situazione in cui Simonenon si aspettava minimamente di essere a questo punto della stagione. I nerazzurri erano convinti di poter risalire la china. La sconfitta con la Juventus è maturata in modo anomalo, anche perché i falli di mano di Rabiot e Vlahovic sono evidenti e solo per Chiffi, Mazzoleni e Rocchi non esistono. Ma perdere in casa con la Juventus ha portato comunque sconforto nel gruppo nerazzurro cheprogettato una rinascita a gennaio. Ecco quanto scrivedello Sport: “E pensare che l’anno nuovo era nato con una calda speranza: il 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PilotadiGuerra : @ZZiliani @Ruttosporc @tatanka_h non sono interista ma sfogliare la @Gazzetta_it oggi è da brividi.) L'@Inter l'ann… - onanapresidente : RT @GianmarcoDaria: ???? Inter, per la difesa crescono le quotazioni di Oumar Solet, 23enne centrale del Salisburgo: costa €15mln, l’Inter pr… - Cagliari_1920 : Gazzetta - Bellanova, l'Inter ha deciso: tornerà al Cagliari #cagliaricalcio - sportli26181512 : Inter, fuori tutti: in 11 sul mercato: Rivoluzione di mercato in vista per l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta de… - GianmarcoDaria : ???? Inter, per la difesa crescono le quotazioni di Oumar Solet, 23enne centrale del Salisburgo: costa €15mln, l’Inte… -

Sabatini: "Il Milan pensa a Luis Enrique" Sulla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo ex Roma e ... Sulla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo ex Roma e Inter, ... Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia l'anno ... Da indesiderato a... 'capopopolo': sprint Rabiot, la Juve prepara il piano rinnovo Nei giorni successivi a Inter - Juve il video che sta facendo sognare il popolo della Signora non è quello del gol di Filip Kostic, ma l'immagine di Adrien Rabiot che applaude a braccia aperte sotto lo spicchio dei tifosi ... Inter, dopo le uscite caccia ai big: tutti i nomi nel mirino Se rivoluzione sarà, l'Inter dovrà comunque cercare di portare a ... per mantenere alta l'asticella delle ambizioni. Beppe Marotta e ... Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ... Sulladello Sport , il direttore sportivo ex Roma e ... Sulladello Sport , il direttore sportivo ex Roma e, ... Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia'anno ...Nei giorni successivi a- Juve il video che sta facendo sognare il popolo della Signora non è quello del gol di Filip Kostic, ma'immagine di Adrien Rabiot che applaude a braccia aperte sotto lo spicchio dei tifosi ...Se rivoluzione sarà,dovrà comunque cercare di portare a ... per mantenere alta'asticella delle ambizioni. Beppe Marotta e ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, ... Gazzetta - Inter, caccia i big Tutto Juve