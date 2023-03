Gattuso: «Mani di Rabiot? Bisogna avere fiducia nel Var» (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, sul presunto fallo di mano del centrocampista Gennaro Gattuso ha parlato a Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 dell’episodio di Rabiot in Inter–Juventus. PAROLE – «Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: ieri quell’episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il gol era valido. Fin quando non si ha fiducia ci saranno sempre queste cose». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Gennaro, ex calciatore ed allenatore del Milan, sul presunto fallo di mano del centrocampista Gennaroha parlato a Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 dell’episodio diin Inter–Juventus. PAROLE – «di chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: ieri quell’episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il gol era valido. Fin quando non si haci saranno sempre queste cose». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cagliarilivemag : Gattuso “Con Mancini la Nazionale è in buone mani” - cagliarilivemag : Gattuso “Con Mancini la Nazionale è in buone mani” - ZerounoTv : Gattuso “Con Mancini la Nazionale è in buone mani” - zazoomblog : Gattuso “Con Mancini la Nazionale è in buone mani” - #Gattuso #Mancini #Nazionale #buone - cagliarilivemag : -