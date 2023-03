Gasperini supera gli 800 punti in carriera in Serie A (Di martedì 21 marzo 2023) Battendo l’Empoli venerdì sera al Gewiss Stadium, mister Gian Piero Gasperini ha tagliato un altro prestigioso traguardo personale. Ha infatti raggiunto quota 802 punti conquistati in Serie A nel corso della sua carriera, diventando così il quarto allenatore a tagliare il traguardo degli 800 punti nella massima Serie, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Luciano Spalletti (977), Carlo Ancelotti (948) e Massimiliano Allegri (929).(Fonte Opta facts by Stats Perform) Nel dettaglio, sono state 223 le vittorie e 133 i pareggi che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo guidando Genoa, Palermo, Inter e Atalanta. E di questi ben 461 sono stati raccolti da quando è sulla panchina nerazzurra con un bottino di 132 vittorie e 65 pareggi in 255 partite e ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 marzo 2023) Battendo l’Empoli venerdì sera al Gewiss Stadium, mister Gian Pieroha tagliato un altro prestigioso traguardo personale. Ha infatti raggiunto quota 802conquistati inA nel corso della sua, diventando così il quarto allenatore a tagliare il traguardo degli 800nella massima, nell’era dei trea vittoria (dal 1994/95), dopo Luciano Spalletti (977), Carlo Ancelotti (948) e Massimiliano Allegri (929).(Fonte Opta facts by Stats Perform) Nel dettaglio, sono state 223 le vittorie e 133 i pareggi che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo guidando Genoa, Palermo, Inter e Atalanta. E di questi ben 461 sono stati raccolti da quando è sulla panchina nerazzurra con un bottino di 132 vittorie e 65 pareggi in 255 partite e ...

