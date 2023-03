Gas in deciso calo, chiude sotto 40 euro megawattora al Ttf (Di martedì 21 marzo 2023) Futures sul gas in deciso calo sul mercato olandese. Il contratto ad aprile ha chiuso in ribasso del 9% a 39 euro il megawattora. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) Futures sul gas insul mercato olandese. Il contratto ad aprile ha chiuso in ribasso del 9% a 39il

