Galli: “Milan fuori dalla Champions? È un campionato particolare” (Di martedì 21 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW, Giovanni Galli ha parlato della corsa alla Champions League e degli ultimi risultati del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW, Giovanniha parlato della corsa allaLeague e degli ultimi risultati del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Phil1ppo : @antig9696 O magari qualche residuato del Milan di capello tipo filippo Galli - mvcalcio : RT @RadioRossonera: '#Milan-#Napoli in #UCL? Non abbiamo niente da perdere' ??? In esclusiva ai nostri microfoni, Filippo #Galli ha analizz… - mvcalcio : RT @RadioRossonera: ???Filippo Galli: “Milan in crisi? Ecco cosa ne penso! E sulla difesa…” Filippo #Galli è stato nostro ospite a #LunchPr… - RadioRossonera : ???Filippo Galli: “Milan in crisi? Ecco cosa ne penso! E sulla difesa…” Filippo #Galli è stato nostro ospite a… - RadioRossonera : '#Milan-#Napoli in #UCL? Non abbiamo niente da perdere' ??? In esclusiva ai nostri microfoni, Filippo #Galli ha ana… -