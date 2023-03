Gaffe del GF Vip: Giaele è la terza finalista, il verdetto pubblicato prima della proclamazione di Signorini (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre Alfonso Signorini manteneva la suspense del verdetto sulla terza finalista durante la diretta di lunedì 20 marzo, il sito del Grande Fratello Vip ha pubblicato le percentuali di voto ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre Alfonsomanteneva la suspense delsulladurante la diretta di lunedì 20 marzo, il sito del Grande Fratello Vip hale percentuali di voto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Altra gaffe dell’#Anpi. E il nostro Max Del Papa non perdona ?? - fattoquotidiano : Dopo #Piantedosi, ecco la gaffe di #Meloni. La premier chiede ai parenti delle vittime di #Cutro quanto fossero con… - SteGabri : @FabbrilorFabbri @tinyblackbird7 @trash_italiano Ma si questo sono d accordissimo infatti! Mica ho detto che lo vog… - moraleveryhigh : #DaNoiARuotaLibera uno che da del primate ad un ragazzo pettinato in stile afro fa una semplice gaffe capito? mica… - dc520317 : @alesallusti @Libero_official tanto rumore per nulla! chi al giorno d'oggi si scandalizza, se in maniera del tutto… -