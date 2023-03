Gaeta | insulta i poliziotti e finisce ai domiciliari | fugge e viene riarrestato in pochi minuti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023)– Avrebbe tentato di resistere all’arresto degli agenti di Polizia del Commissariato di, usando anche la violenza sia fisica che verbale, avendoto inumerosi volte. Una volta messo ai, sarebbe evaso ed arrestato nuovamente dai Carabinieri. Protagonista della vicenda è un 41enne di, pluripregiudicato, tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a P.U. commessi ai danni degli Operatori della Squadra Volante. Secondo quanto emerso dalle indagini, un equipaggio della Squadra Volante del citato Ufficio di Polizia, nel transitare in Corso Cavour, avrebbe notato l’uomo al centro della carreggiata in evidente stato di alterazione, che rischiava di essere investito e provocare un incidente. I ...