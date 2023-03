Futuro Osimhen, arrivano offerte da capogiro: la decisione del Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) Victor Osimhen è diventato uno dei migliori attaccanti d’Europa. L’attaccante nigeriano del Napoli ha messo a segno 25 reti in stagione tra Serie A e Champions League e il suo Futuro potrebbe essere ancora più importante del presente. A Napoli ha trovato la dimensione giusta per diventare il re dei bomber e sta percorrendo la strada giusta per consacrarsi tra i migliori al mondo. Il Futuro di Osimhen, però, è tutto da scrivere. La sua stagione con il Napoli ha acceso la spia d’allarme: i top club europei vogliono acquistarlo in estate. Osimhen NapoliIl piano per trattenere Osimhen Il Napoli in estate dovrà dotarsi di un’armatura impenetrabile per respingere tutte le offerte ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 marzo 2023) Victorè diventato uno dei migliori attaccanti d’Europa. L’attaccante nigeriano delha messo a segno 25 reti in stagione tra Serie A e Champions League e il suopotrebbe essere ancora più importante del presente. Aha trovato la dimensione giusta per diventare il re dei bomber e sta percorrendo la strada giusta per consacrarsi tra i migliori al mondo. Ildi, però, è tutto da scrivere. La sua stagione con ilha acceso la spia d’allarme: i top club europei vogliono acquistarlo in estate.Il piano per trattenereIlin estate dovrà dotarsi di un’armatura impenetrabile per respingere tutte le...

