Futsal, ct Italia Bellarte verso Main Round Euro U19: "Non vediamo l'ora di scendere in campo" (Di martedì 21 marzo 2023) Alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca, nel Torneo del Main Round Euro U19, il CT della Nazionale Massimiliano Bellarte ha voluto partecipare alla conferenza stampa di presentazione della competizione, insieme al capitano Schettino. Il CT azzurro ha voluto chiarire sul momento di forma della Nazionale Italiana, rimarcando tutta la voglia che si ha in squadra di scendere in campo. Queste le parole di Bellarte. Bellarte si è espresso così: "Ci siamo allenati bene in questo periodo di preparazione: non vediamo l'ora di competere e scendere in campo. Solitamente, mi aspetto che la vita sia come una cartolina di Rio De Janeiro, ma poi spesso la realtà è ..."

