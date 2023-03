Furti seriali a Firenze, Fiesole, Pontassieve, Impruneta: due arresti. Refurtiva in parte già restituita ai proprietari (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo l'accusa che li ha portati in carcere, erano specializzati in Furti in case e villette a Firenze e provincia. Protagonisti due uomini di origini albanesi, un 41enne e un 30enne, arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze Leggi su firenzepost (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo l'accusa che li ha portati in carcere, erano specializzati inin case e villette ae provincia. Protagonisti due uomini di origini albanesi, un 41enne e un 30enne, arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Hanno messo a segno nove furti in tre mesi: in manette ladri seriali di abitazioni. Ecco dove avevano colpito - UBrignone : RT @mattino5: 'Senso di chiara impunità' Il pensiero di @mariogiordano5 sui numerosi furti e rapine seriali nelle nostre città #Mattino5… - UBrignone : RT @mattino5: Esasperazione tra la gente dopo furti e rapine seriali, e i danni gravano sui proprietari derubati. Ne parliamo ora in diret… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Esasperazione tra la gente dopo furti e rapine seriali, e i danni gravano sui proprietari derubati. Ne parliamo ora in diret… - Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Senso di chiara impunità' Il pensiero di @mariogiordano5 sui numerosi furti e rapine seriali nelle nostre città #Mattino5… -