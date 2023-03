Furbetti Rdc | maxi truffa nel catanese | scoperti oltre 300 percettori indebiti

(Di martedì 21 marzo 2023) Nuovo rastrellamento didel reddito di cittadinanza (rdc) da parte Carabinieri di Catania, in collaborazione con la Direzione Provinciale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Complessivamente accertate 267 persone che percepivano il sussidio pur non avendone diritto, per un controvalore economico di 1,3 milioni di euro sottratti illegalmente alle casse dello Stato. All’interno di questa ... TAG24.

4 del 2019 - dedicato al reato di appropriazione indebita del- a partire dal 1° gennaio 2024. ...essere una stretta e che invece potrebbe essersi trasformata in un lascia passare per i. ...'Si tratta di un attacco politico, di fake news cucinate ad arte daidel reddito per delegittimare la riforma in cantiere', ne è convinto uno dei tantissimi dirigenti presenti alla Assemblea.... con condono agli evasori e i vari ritocchi alle indennità di coloro che sono stati eletti, suona assurda la guerra contro i poveri (i percettori del) e persino contro i "", visto che gli ...

Ci sono pregiudicati per droga, racket e immigrazione clandestina, ma anche parcheggiatori abusivi e undici appartenenti alla comunità dei 'Caminanti', gruppo nomade diffuso in Sicilia. I carabinieri ...Reddito di cittadinanza, niente rinvio a giudizio per un furbetto ma è scontro tra giudice e pubblico ministero. Cosa può succedere adesso