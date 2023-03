Fuori dal coro 21 marzo 2023: temi e anticipazioni della puntata (Di martedì 21 marzo 2023) Una nuova puntata di Fuori dal coro condotta da Mario Giordano. Abitualmente come ogni martedì torna uno dei principali programmi di approfondimento politico di Rete 4. Saranno tanti i temi di discussione. Ancora una volta, ci sarà un focus sulla sicurezza (cavallo di battaglia di Rete4 e vero punto fermo di tanti altri programmi come “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio). Stasera, si parlerà in particolare della violenza esercitata dagli abusivi. Inoltre, ci sarà un focus particolare con reportage dedicato al tema delle occupazioni di case a Roma e degli intrecci con le Istituzioni. Poi, ampio spazio ad un altro tema chiave di Fuori dal coro, che viene spesso messo in relazione alla questione sicurezza: quello dell’immigrazione. Stasera, però, si parlerà ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 marzo 2023) Una nuovadidalcondotta da Mario Giordano. Abitualmente come ogni martedì torna uno dei principali programmi di approfondimento politico di Rete 4. Saranno tanti idi discussione. Ancora una volta, ci sarà un focus sulla sicurezza (cavallo di battaglia di Rete4 e vero punto fermo di tanti altri programmi come “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio). Stasera, si parlerà in particolareviolenza esercitata dagli abusivi. Inoltre, ci sarà un focus particolare con reportage dedicato al tema delle occupazioni di case a Roma e degli intrecci con le Istituzioni. Poi, ampio spazio ad un altro tema chiave didal, che viene spesso messo in relazione alla questione sicurezza: quello dell’immigrazione. Stasera, però, si parlerà ...

