Fuga di notizie nell’indagine su Emiliano, indagato un giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno per favoreggiamento personale (Di martedì 21 marzo 2023) favoreggiamento personale. È questa l’accusa che si legge nella chiusura indagini della Procura di Bari nei confronti del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nicola Pepe, per cui con tutta probabilità verrà chiesto il rinvio a giudizio. Nella fattispecie, Pepe è accusato di aver rivelato al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (all’epoca dei fatti indagato per finanziamento illecito ed abuso d’ufficio in relazione alla campagna elettorale per le primarie del Pd del 2017) della imminente perquisizione domiciliare e presso gli uffici della presidenza regionale, con sequestro ed acquisizione di documenti, da parte della Guardia di Finanza. Nicola Pepe il 9 aprile del 2019 – secondo la pm Savina Toscani – andò preso la sede della presidenza della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023). È questa l’accusa che si legge nella chiusura indagini della Procura di Bari nei confronti deldelladelNicola Pepe, per cui con tutta probabilità verrà chiesto il rinvio a giudizio. Nella fattispecie, Pepe è accusato di aver rivelato al presidente della Regione Puglia Michele(all’epoca dei fattiper finanziamento illecito ed abuso d’ufficio in relazione alla campagna elettorale per le primarie del Pd del 2017) della imminente perquisizione domiciliare e presso gli uffici della presidenza regionale, con sequestro ed acquisizione di documenti, da parte della Guardia di Finanza. Nicola Pepe il 9 aprile del 2019 – secondo la pm Savina Toscani – andò preso la sede della presidenza della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema fin… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Fuga di notizie nell’indagine su Emiliano, indagato un giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno per favoreggiamento… - CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: Fuga di notizie nell’indagine su Emiliano, indagato un giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno per favoreggiamento… - fattoquotidiano : Fuga di notizie nell’indagine su Emiliano, indagato un giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno per favoreggiamen… - ansaeuropa : Per il capo della vigilanza Bce Andrea Enria, nella fuga dei depositi vista su #Svb e altri istituti Usa 'si è trat… -