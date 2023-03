Frontex choc | scarica le colpe della strage di Cutro sull' Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 marzo 2023) Continua la querelle sui migranti ediche ha causato decine di vittime. A parlaretragedia è stato il direttore esecutivo di, Hans Leijtens, in audizione alla commissione Libe al Parlamento europeo rispondendo a una domanda sul naufragio al largoCalabria: “Noi abbiamo condiviso con il Centro di coordinamento in tempo reale le immagini che vedevamo, ovvero un'imbarcazione che in quel momento non era in pericolo ma che sollevava interrogativi. Poteva trattarsi sia di un'operazione per migranti che di polizia. Tutto il resto era una decisione che spettava alle autoritàne”. “In quel caso - ha proseguito il numero uno dell'Agenzia europeaguardia di frontiera e costiera - hanno deciso di inviare ...