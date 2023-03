Francisco Conejo nuovo Country Manager di UPS in Italia (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – UPS annuncia oggi la nomina di Francisco (Paco) Conejo a nuovo Country Manager di UPS Italia. Subentrerà a Britta Weber. Con questo nuovo ruolo, supervisionerà le operazioni, lo sviluppo del business e la strategia dell'azienda nel Paese, dove l'export rappresenta oltre il 30% del PIL, di cui più della metà è generato da PMI.“Sono entusiasta di tornare a lavorare in Italia, un mercato chiave per UPS, e di portare avanti l'eccellente lavoro del team afferma -. Mi concentrerò sulla crescita delle piccole e medie imprese, sull'incremento delle esportazioni transfrontaliere per i nostri clienti e sulla creazione di un ambiente di lavoro in cui tutti gli UPSer possano crescere e sviluppare i propri talenti”.Conejo conosce ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – UPS annuncia oggi la nomina di(Paco)di UPS. Subentrerà a Britta Weber. Con questoruolo, supervisionerà le operazioni, lo sviluppo del business e la strategia dell'azienda nel Paese, dove l'export rappresenta oltre il 30% del PIL, di cui più della metà è generato da PMI.“Sono entusiasta di tornare a lavorare in, un mercato chiave per UPS, e di portare avanti l'eccellente lavoro del team afferma -. Mi concentrerò sulla crescita delle piccole e medie imprese, sull'incremento delle esportazioni transfrontaliere per i nostri clienti e sulla creazione di un ambiente di lavoro in cui tutti gli UPSer possano crescere e sviluppare i propri talenti”.conosce ...

