Francia, un referendum popolare contro la riforma delle pensioni. E domani Macron parla alla nazione (Di martedì 21 marzo 2023) Non sono bastati gli scioperi, le manifestazioni di piazza e neppure le due mozioni di sfiducia contro il governo. Ieri, la contestata riforma francese per portare l’età pensionistica da 62 a 64 anni è ufficialmente diventata legge. alla fine, dunque, il presidente Emmanuel Macron e l’esecutivo guidato da Elisabeth Borne sono riusciti a spuntarla. Il prezzo pagato per raggiungere l’obiettivo, però, è piuttosto alto e consiste in un calo vertiginoso dei consensi. Secondo un sondaggio pubblicato ieri dall’emittente Bfmtv, circa due francesi su tre sarebbero favorevoli alla caduta del governo. Ed è proprio a partire da questo malumore diffuso che le opposizioni non si arrendono e lanciano un ultimo disperato tentativo di bloccare la riforma: un ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Non sono bastati gli scioperi, le manifestazioni di piazza e neppure le due mozioni di sfiduciail governo. Ieri, la contestatafrancese per portare l’etàstica da 62 a 64 anni è ufficialmente diventata legge.fine, dunque, il presidente Emmanuele l’esecutivo guidato da Elisabeth Borne sono riusciti a spuntarla. Il prezzo pagato per raggiungere l’obiettivo, però, è piuttosto alto e consiste in un calo vertiginoso dei consensi. Secondo un sondaggio pubblicato ieri dall’emittente Bfmtv, circa due francesi su tre sarebbero favorevolicaduta del governo. Ed è proprio a partire da questo malumore diffuso che le opposizioni non si arrendono e lanciano un ultimo disperato tentativo di bloccare la: un ...

