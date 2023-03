Francia, notte di scontri in tutto il paese con centinaia di arresti (70 solo a Parigi) (Di martedì 21 marzo 2023) notte di scontri in tutta la Francia dopo il salvataggio della riforma delle pensioni del governo Macron da parte del Parlamento per soli 9 voti. Cassonetti incendiati a Strasburgo e Lille, a Parigi almeno 140 persone sono state arrestate e 11 agenti di polizia feriti. Si è scatenato il caos a Parigi dopo che la discussa riforma delle pensioni del governo Macron è stata definitivamente adottata dal parlamento dopo due mozioni di sfiducia bocciate. Ora dovrà passare al consiglio costituzionale, dove secondo Le Figaro sarebbe già stata depositata una richiesta di referendum, firmata da 250 deputati e senatori e presentata alla presidente dell’Assemblea Yael Braun-Pivet. Leggi su panorama (Di martedì 21 marzo 2023)diin tutta ladopo il salvataggio della riforma delle pensioni del governo Macron da parte del Parlamento per soli 9 voti. Cassonetti incendiati a Strasburgo e Lille, aalmeno 140 persone sono state arrestate e 11 agenti di polizia feriti. Si è scatenato il caos adopo che la discussa riforma delle pensioni del governo Macron è stata definitivamente adottata dal parlamento dopo due mozioni di sfiducia bocciate. Ora dovrà passare al consiglio costituzionale, dove secondo Le Figaro sarebbe già stata depositata una richiesta di referendum, firmata da 250 deputati e senatori e presentata alla presidente dell’Assemblea Yael Braun-Pivet.

