Francia, notte di rabbia e incendi, centinaia di fermi (Di martedì 21 marzo 2023) notte di rabbia e fuochi a Parigi, dove la situazione si e' infiammata in diversi quartieri dopo che le mozioni di sfiducia non sono riuscite a provocare la caduta del governo e del progetto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023)die fuochi a Parigi, dove la situazione si e' infiammata in diversi quartieri dopo che le mozioni di sfiducia non sono riuscite a provocare la caduta del governo e del progetto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La riforma delle pensioni è legge, in Francia esplode la rabbia: notte di scontri e arresti, 11 poliziotti feriti… - fanpage : Notte di tensione in #Francia - Mauro1x3 : RT @agenzia_nova: Riforma delle pensioni in Francia: notte di scontri in tutto il Paese, centinaia di arresti a Parigi - StabiaChannel : #Mondo #La riforma delle pensioni è legge, in Francia esplode la rabbia: notte di scontri e arresti LEGGI LA NEWS:… - donnadimezzo : RT @manolo_loop: #Parigi Notte di rivolta. Decine di arresti fra i manifestanti non fermano la protesta. La bellezza è nella strada. #Fra… -