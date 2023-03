Francia | non passa la mozione di sfiducia al governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Tanti non sono più abituati a un leader che rispetta il patto con gli elettori e fa ciò che ha promesso in campagna… - ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - TgLa7 : ??#Francia: non passa nemmeno la #mozionesfiducia dell'estrema destra. La #RiformaPensionistica è legge?? - cyberpunksiast : RT @gleescovers: comunque terribilmente fascista e pre apocalittica l'aria che si respira in italia ultimamente eppure nessuno sta facendo… - MiuccioPrado : @sbatecaz @MadameA02 La Francia a me. L'Irlanda non la conosco. -

... in virtù dei suoi studi in. I manifesti erano stati accompagnati da scritte sui ... Ciononostante i diretti interessatisembrano farsi intimidire da questo attacco personale, lo stesso ...... Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia,, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi ... mentre Borrell ha sottolineato che alcuni di essisono stati in grado di farlo 'per motivi ...e Olanda si sfidano per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 . Le due ... IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA La sfida, in programma venerdì 24 marzo alle ore 20:45 ,sarà ...

Francia, salvi governo e riforma pensioni: scontri e arresti a Parigi. Macron vede il premier Il Sole 24 ORE

mirati sistematicamente alle persone non comunitarie, sulla frontiera tra Claviere e Montgenèvre continuano ad arrivare centinaia di persone intenzionate a raggiungere o attraversare la Francia per ...Pubblicità C’è ancora un ultimo passaggio necessario: l’esame da parte del Consiglio Costituzionale, organo che deve verificare, se interpellato, che una legge non sia in contrasto con le indicazione ...