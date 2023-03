Francia, Mbappé sarà il nuovo capitano della nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Didier Deschamps ha deciso chi sarà il nuovo capitano della Francia: la fascia di Lloris passerà al braccio di Mbappé Con l’addio di Hugo Lloris alla nazionale, la Francia avrà un nuovo capitano. La decisione di Didier Deschamps è ricaduta su Mbappé. Il fuoriclasse transalpino eredita quindi la fascia, scavalcando Griezmann, che sarà il vice-capitano. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante dell’Atletico Madrid non ha nascosto il suo disappunto al CT francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Didier Deschamps ha deciso chiil: la fascia di Lloris passerà al braccio diCon l’addio di Hugo Lloris alla, laavrà un. La decisione di Didier Deschamps è ricaduta su. Il fuoriclasse transalpino eredita quindi la fascia, scavalcando Griezmann, cheil vice-. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante dell’Atletico Madrid non ha nascosto il suo disappunto al CT francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

