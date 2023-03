(Di martedì 21 marzo 2023) Didier Deschamps ha scelto: Kylian Mbappé è ilin vista degli Europei del 2024. Nessuna sorpresa nella settimana in cui il Ct era chiamato a scegliere l’erede di Hugo Lloris, che ha lasciato latransalpina. Nel corso del ritiro di Clairefontaine nei pressi di Parigi, il fuoriclasse del Psg è stato indicato come prossimo. Con lafranceseha partecipato a due campionati del mondo, vincendone uno, un campionato europeo e due UEFA Nations League, di cui una vinta. Prima di entrare nel giromaggiore, è stato anche campione europeo di categoria con laUnder-19. Vice-è stato promosso Antoine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Francia, #Mbappè è il nuovo capitano della nazionale - sportli26181512 : Francia, Mbappé nominato nuovo capitano dopo l'addio di Lloris: Dopo l'addio alla Nazionale di Lloris al termine de… - Fraaa97 : Mbappé capitano della Francia al posto di Griezmann è un insulto bello e buono considerando anche che Antoine al ma… - Ftbnews24 : Francia, Mbappé sarà il nuovo capitano: succede a Lloris dopo il suo ritiro - fillppo05 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ???? Kylian #Mbappé è il nuovo capitano della #Francia! ?? L’attaccante del PSG ha ereditato la fascia di capitano… -

, 24 anni, (66 presenze, 36 gol) ha accettato il nuovo ruolo dopo un colloquio con lo staff guidato da Deschamps lunedì sera. L'allenatore dellaha parlato anche con Antoine Griezmann, ...Il tecnico dellaDidier Deschamps ha scelto Kylian Mbappe' come successore di Hugo Lloris per portare la fascia di capitano della nazionale di calcio vicecampione mondiale. A pubblicare l'indiscrezione il sito ...Ha dell'incredibile la notizia che rimbalza dallain questi minuti. Secondo quanto riportato da MediaFoot.net. Nicolas Sarkozy , presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012 nonché dichiarato tifoso del PSG sarebbe entrato in ...