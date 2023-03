Francia in rivolta ma Macron non cade: cosa sta succedendo oltralpe (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – La Francia è in rivolta, ma Emmanuel Macron non cade. Non cade il primo ministro Elisabeth Borne, ma la situazione resta caotica e, anzi, incendiaria. La Francia in rivolta, ma il governo è – per ora – salvo La Francia in rivolta, per il momento, non ferma né il presidente Macron né il premier Borne. La riforma delle pensioni passa in Parlamento e diventa legge, superando le mozioni di sfiducia. La prima, presentata dall’indipendente Liot, si ferma a 278 voti, a nove di distanza dal numero necessario per far cadere il governo. La seconda, quella presentata dalla Le Pen, non ha successo allo stesso modo. Le proteste, già presenti prima della votazione, scoppiano dopo l’approvazione della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Laè in, ma Emmanuelnon. Nonil primo ministro Elisabeth Borne, ma la situazione resta caotica e, anzi, incendiaria. Lain, ma il governo è – per ora – salvo Lain, per il momento, non ferma né il presidentené il premier Borne. La riforma delle pensioni passa in Parlamento e diventa legge, superando le mozioni di sfiducia. La prima, presentata dall’indipendente Liot, si ferma a 278 voti, a nove di distanza dal numero necessario per farre il governo. La seconda, quella presentata dalla Le Pen, non ha successo allo stesso modo. Le proteste, già presenti prima della votazione, scoppiano dopo l’approvazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Francia in rivolta: scontri e incendi dopo la riforma delle pensioni, 70 fermi a Parigi - myrosycandy : RT @manolo_loop: #Parigi Notte di rivolta. Decine di arresti fra i manifestanti non fermano la protesta. La bellezza è nella strada. #Fra… - IlPrimatoN : Disordini in tutte le città di #Francia - massimobrunelli : RT @manolo_loop: #Parigi Notte di rivolta. Decine di arresti fra i manifestanti non fermano la protesta. La bellezza è nella strada. #Fra… - EsmeraldaMori1 : RT @manolo_loop: #Parigi Notte di rivolta. Decine di arresti fra i manifestanti non fermano la protesta. La bellezza è nella strada. #Fra… -