Francia | Deschamps su Maignan | le parole che tutti aspettavano

(Di martedì 21 marzo 2023) L'ultima sosta dei campionati coincide con le prime partite di qualificazione ad Euro 2024: le nazionali europee vogliono partire subito con il piede giusto

La scelta di Didier, ct della, sul nuovo capitano della nazionale. Tutti i dettagli in merito Didierera chiamato a decidere l'erede di Hugo Lloris, che ha lasciato la nazionale dopo l'ultimo ...Kylian Mbappé sarà il capitano della nazionale francese. Pare che il CT dellaDidierabbia deciso per la fascia al braccio del giovane attaccante. Una decisione che, a quanto riporta RMC Sport , avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno del gruppo squadra ...Didierha scelto: Kylian Mbappé è il nuovo capitano dellain vista degli Europei del 2024. Nessuna sorpresa nella settimana in cui il Ct era chiamato a scegliere l'erede di Hugo Lloris, che ...

Secondo 'L'Equipe', il ct dei vice-campioni del mondo affiderà la fascia a un giocatore simbolo dei 'galletti': battuta la concorrenza di Griezmann ...La decisione del ct Didier Deschamps di affidare la fascia da capitano a Mbappé non è affatto piaciuta all’attaccante francese dell’Atletico Madrid.