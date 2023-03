Francia, cambia il capitano: la scelta di Deschamps (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il rimpianto per quella finale persa al Mondiale, la Francia di Didier Deschamps volta pagina e si concentra sulle gare di qualificazione... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il rimpianto per quella finale persa al Mondiale, ladi Didiervolta pagina e si concentra sulle gare di qualificazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AddoMik : @stacce2021 @amedeodiv E quando si cambia c'è sempre qualcuno che ci rimette nel momento del passaggio...ed è ciò c… - VPrivaci : @daniel_sempere1 Ieri sera ho visto la botteri dire cose piuttosto reali sulla questione, quale cambia a seconda ch… - votrivo : RT @mrcllznn: Ma che ha da urlare ogni giorno la Botteri da Parigi? In Francia si può protestare, in Francia si vota, se non va bene il pre… - peppe9400 : @byoblu Scus ma Diego sostiene nazioni come Russia e Cina in cui si impone tutto e se qualcuno fiata sparisce e mo… - TosiniPietro : RT @mrcllznn: Ma che ha da urlare ogni giorno la Botteri da Parigi? In Francia si può protestare, in Francia si vota, se non va bene il pre… -