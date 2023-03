Francia, annunciato il nuovo capitano della nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) La scelta di Didier Deschamps, ct della Francia, sul nuovo capitano della nazionale. Tutti i dettagli in merito Didier Deschamps era chiamato a decidere l’erede di Hugo Lloris, che ha lasciato la nazionale dopo l’ultimo Mondiale. La scelta è ricaduta su Kylian Mbappé, stella assoluta della Francia e del PSG. L’annuncio del nuovo capitano è arrivato nel corso dell’ultimo ritiro. Mbappé, ad appena 24 anni, ha già partecipato a due campionati del mondo, vincendone uno, un campionato europeo e due UEFA Nations League, di cui una vinta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) La scelta di Didier Deschamps, ct, sul. Tutti i dettagli in merito Didier Deschamps era chiamato a decidere l’erede di Hugo Lloris, che ha lasciato ladopo l’ultimo Mondiale. La scelta è ricaduta su Kylian Mbappé, stella assolutae del PSG. L’annuncio delè arrivato nel corso dell’ultimo ritiro. Mbappé, ad appena 24 anni, ha già partecipato a due campionati del mondo, vincendone uno, un campionato europeo e due UEFA Nations League, di cui una vinta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

