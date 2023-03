FOTO – L’Inter festeggia Darmian e un traguardo importante! (Di martedì 21 marzo 2023) Matteo Darmian in questa stagione ha raggiunto un traguardo importantissimo con la maglia delL’Inter, che lo ha voluto omaggiare con un post pubblicato sui propri canali ufficiali. NUOVO traguardo – Matteo Darmian con la presenza da titolare in Inter-Juventus ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della sua squadra del cuore. Un traguardo importante raggiunto in una stagione incredibile a livello personale, diventato praticamente il titolare in campo che sia in difesa o sulla fascia. Nella stagione in corso ha collezionato 31 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando due reti, tra cui il gol decisivo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Proprio per questo motivo il calciatore è stato anche premiato con la ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Matteoin questa stagione ha raggiunto unimportantissimo con la maglia del, che lo ha voluto omaggiare con un post pubblicato sui propri canali ufficiali. NUOVO– Matteocon la presenza da titolare in Inter-Juventus ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della sua squadra del cuore. Unimportante raggiunto in una stagione incredibile a livello personale, diventato praticamente il titolare in campo che sia in difesa o sulla fascia. Nella stagione in corso ha collezionato 31 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando due reti, tra cui il gol decisivo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Proprio per questo motivo il calciatore è stato anche premiato con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : FOTO – L’Inter festeggia Darmian e un traguardo importante! - internewsit : FOTO - L'Inter festeggia Darmian e un traguardo importante! - - carlranocchia : @capuanogio In foto ecco come smonta l'Inter mentre gli montano la panna in testa. - incartesio : RT @FabRavezzani: Ritengo inutile esprimere un parere calmo e ragionato sulla regolarità del gol #Juve contro l’#Inter. Perché qualunque co… - news24_inter : Locatelli: «Contro l’#Inter la partita migliore. La foto con Lautaro…» -

L'agonia di tifare una squadra che non segna mai ...che se solo non si fosse rotto sarebbe diventato grande all'Inter ...le cui ambizioni negli anni si sono ridotte di pari passo con l'... Foto di Paolo Margari, via Flickr Calcio: Crystal Palace. Ufficiale il ritorno di Roy Hodgson L'ex allenatore dell'Inter, 75 anni, avrà il compito di ...il compito di raggiungere la salvezza ed è convinto di poter centrare l'... - foto LivePhotoSport - . ari/red 21 - Mar - 23 10:24 21 marzo 2023 Inter - Juve, Rocchi non intende rendere pubblici gli audio dei dialoghi tra Chiffi e Mazzoleni (CorSport) ...Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gianluca Rocchi Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi , non ha alcuna intenzione di rendere pubblici i dialoghi tra l'arbitro Chiffi e il Var durante Inter - ... ...che se solo non si fosse rotto sarebbe diventato grande all'...le cui ambizioni negli anni si sono ridotte di pari passo con'...di Paolo Margari, via Flickr'ex allenatore dell', 75 anni, avrà il compito di ...il compito di raggiungere la salvezza ed è convinto di poter centrare'... -LivePhotoSport - . ari/red 21 - Mar - 23 10:24 21 marzo 2023...Daniele Buffa/Image Sport nella: Gianluca Rocchi Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi , non ha alcuna intenzione di rendere pubblici i dialoghi tra'arbitro Chiffi e il Var durante- ... Inter-Juventus, Landucci e Fabris mano nella mano: la foto virale Tuttosport