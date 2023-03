Forza Italia, Licia Ronzulli sta per essere silurata? Il tweet al veleno di Vittorio Feltri e il ruolo dei figli di Berlusconi: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 21 marzo 2023) Vittorio Feltri, che tutti conoscono per la sua carriera da giornalista e direttore di vari quotidiani, è anche un politico. Alle elezioni in Lombardia dello scorso febbraio, è stato eletto consigliere regionale con Fratelli d’Italia. Ma Feltri non è un politico, diciamo così, tradizionale: interpreta il suo ruolo istituzionale con originalità, esterna ciò che gli passa per la testa, senza remore. Le sue dichiarazioni su Twitter quasi mai passano inosservate. L’ultima è un attacco a un’esponente di rilievo della coalizione di centrodestra, la capogruppo al Senato di Forza Italia, partito alleato a quello di Feltri sia in Regione Lombardia sia sul piano nazionale: «Cara Licia Ronzulli, presto pagherai tutto. Anche le ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023), che tutti conoscono per la sua carriera da giornalista e direttore di vari quotidiani, è anche un politico. Alle elezioni in Lombardia dello scorso febbraio, è stato eletto consigliere regionale con Fratelli d’. Manon è un politico, diciamo così, tradizionale: interpreta il suoistituzionale con originalità, esterna ciò che gli passa per la testa, senza remore. Le sue dichiarazioni su Twitter quasi mai passano inosservate. L’ultima è un attacco a un’esponente di rilievo della coalizione di centrodestra, la capogruppo al Senato di, partito alleato a quello disia in Regione Lombardia sia sul piano nazionale: «Cara, presto pagherai tutto. Anche le ...

