Forumautomotive 2023 | prospettive e proposte per una transizione energetica sostenibile

(Di martedì 21 marzo 2023) “Noi siamo convinti che l’autostrada sia l’elettrico”, così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, Gilberto Pichetto, ha aperto il suo intervento alla due giorni di dibattiti promossi al #. Il Ministro, intervistato dal giornalista Pierluigi Bonora, si è confrontato con i rappresentanti della filiera della mobilità nel corso di una tavola rotonda. Il dibattito si è aperto con la presentazione della ricerca aggiornata di Alix Partners sul settore auto. Dario Duse, Italy Country Head & EMEA Co-Leader Automotive and Industrials, ha presentato un quadro che fotografa un rimbalzo delle vendite di auto a livello globale che, per il, dovrebbe raggiungere gli 84 milioni di veicoli, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Ma se questo è il presente, il futuro, rappresentato dalle auto a zero ...