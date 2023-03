Forte terremoto in Pakistan e Afghanistan (Di martedì 21 marzo 2023) Una violenta scossa di terremoto, durata oltre 30 secondi, ha colpito una vasta area del Pakistano e dell'Afghanistan. Il tremore è stato avvertito anche a Islamabad, Lahore e in altre città. Secondo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 marzo 2023) Una violenta scossa di, durata oltre 30 secondi, ha colpito una vasta area delo e dell'. Il tremore è stato avvertito anche a Islamabad, Lahore e in altre città. Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio23667226 : RT @repubblica: Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India - Geopoliticainfo : ????Un forte #terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la zona dell'#Afghanistan nord-orientale al confine con il Pakistan - ahmetzak : RT @repubblica: Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India - baldofrank : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Forte terremoto in #Pakistan ???? - repubblica : Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India -