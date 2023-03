Forte terremoto in Afghanistan, avvertito anche in Pakistan (Di martedì 21 marzo 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo almeno 6.5 ha colpito l'Afghanistan nord orientale ed è stato avvertito nella capitale Kabul. Il sisma è stato avvertito anche in India, a Nuova Delhi, e in Pakistan, oltre che in Turkmenistan... Leggi su today (Di martedì 21 marzo 2023) Una scossa didi magnitudo almeno 6.5 ha colpito l'nord orientale ed è statonella capitale Kabul. Il sisma è statoin India, a Nuova Delhi, e in, oltre che in Turkmenistan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un forte terremoto della durata di almeno 30 secondi è stato avvertito in gran parte del Pakistan e in Afghanistan.… - fanpage : ULTIM’ORA Nuova violenta scossa di terremoto avvertita in Pakistan e in Afghanistan - ardovig : RT @ROBZIK: Forte scossa di #terremoto in #Afghanista, terra martoriata. La magnitudo è 6.4. La scossa è stata avvertita anche in Pakistan. - chilisummer : Terremoto molto forte in Pakistan Afghanistan India Tagikistan, magnitudo 7,7. Forse meno disastroso di quello tur… - gaelle14juillet : RT @ROBZIK: Forte scossa di #terremoto in #Afghanista, terra martoriata. La magnitudo è 6.4. La scossa è stata avvertita anche in Pakistan. -

Terremoto in Afghanistan e Pakistan, forte scossa avvertita anche in India Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan di magnitudo 6.5 Una violenta scossa di terremoto , durata oltre 30 secondi, ha colpito nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una vasta area ... Terremoto avvertito in Pakistan e in Afghanistan Un centinaio di persone sono state ricoverate in serata in Pakistan per crisi di panico dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 secondo l'Usgs, che è stata avvertita anche in Afghanistan e in alcune aree dell'India. I ricoveri sono avvenuti in un ospedale di Swat, nella provincia del ... Forte terremoto tra Pakistan e Afghanistan Un forte terremoto della durata di almeno 30 secondi è stato avvertito in gran parte del Pakistan e in Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6.6 è stato registrato alle 17.57, ora italiana, al confine tra ... scossa ditra Afghanistan e Pakistan di magnitudo 6.5 Una violenta scossa di, durata oltre 30 secondi, ha colpito nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una vasta area ...Un centinaio di persone sono state ricoverate in serata in Pakistan per crisi di panico dopo lascossa didi magnitudo 6.5 secondo l'Usgs, che è stata avvertita anche in Afghanistan e in alcune aree dell'India. I ricoveri sono avvenuti in un ospedale di Swat, nella provincia del ...Undella durata di almeno 30 secondi è stato avvertito in gran parte del Pakistan e in Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6.6 è stato registrato alle 17.57, ora italiana, al confine tra ... Terremoto avvertito in Pakistan e in Afghanistan - Mondo Agenzia ANSA Forte terremoto in Afghanistan, magnitudo 6.8 Un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito martedì sera il nord est dell’Afghanistan. Lo rende noto il Centro sismologico mediterraneo europeo (Emsc), insieme ad altri istituti nel mondo. La scossa si è ... Terremoto, sisma di magnitudo 6.5 colpisce l'Afghanistan: avvertito anche in India Non sarebbe chiaro se ci siano stati danni a persone. Terremoto di magnitudo 6.6 registrato in Afghanistan Il terremoto di forte entità ha scatenato nel giro di poco il panico dei cittadini che si ... Un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito martedì sera il nord est dell’Afghanistan. Lo rende noto il Centro sismologico mediterraneo europeo (Emsc), insieme ad altri istituti nel mondo. La scossa si è ...Non sarebbe chiaro se ci siano stati danni a persone. Terremoto di magnitudo 6.6 registrato in Afghanistan Il terremoto di forte entità ha scatenato nel giro di poco il panico dei cittadini che si ...