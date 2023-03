Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : F1, la Mercedes cambia progetto: due anni di idee buttati al vento. VIDEO: La stagione non è partita bene, ma la sc… -

Wolff non molla Quanto visto nelle qualifiche dell'Arabia Saudita, con George Russell terzo (che ha poi concluso quarto), è la testimonianza del lavoro del team secondoWolff: ' Stiamo facendo ...... dietro a quella Mercedes W14 che nella sua veste attualeWolff ha definito una causa persa. Di questo e molto altro si parla nella nuova puntata di DopoGP, l'approfondimento sulla1 di ...... una resurrezione sportiva per la scuderia più iconica e vincente della1 con Charles ... Ma almeno la Stella ha avuto un sussulto d'orgoglio, dichiarando per bocca del team principalWolff, ...

Formula 1, Toto Wolff su Mercedes: "Grandi passi avanti" • TAG24 Tag24

Il team principal non è minimamente soddisfatto delle prestazioni della W14, tuttavia Toto spiega che in squadra c'è serenità perché adesso la strada da prendere è chiara ...Lewis Hamilton ha rivelato che c'è un elemento specifico del design della Mercedes W14 che non gli si addice e che non gli permette di sentirsi a suo agio sulla monoposto. Il sette volte campione del ...