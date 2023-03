Formula 1 | furia Vasseur | scossone in Ferrari | annuncio devastante

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 21 marzo 2023)1, dopo il disastro in Arabia Sauditaha parlato con la stampa:shock del Team Principal, arriva l’. Dopo il secondo disastro in stagione (la gara in Arabia Saudita è stata un grosso flop) in casaè già tempo di bilanci. Questa macchina ha davvero tanti problemi: il bilanciamento è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.