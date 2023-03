Ford Explorer - Base Volkswagen, tecnica condivisa, design inedito (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama Explorer, come un modello già presente a listino con ben altra destinazione, la prima Suv elettrica dedicata all'Europa e sviluppata dalla Ford sulla piattaforma Meb di origine Volkswagen. Ma attenzione a definirla cugina della ID.4: il nuovo modello dell'Ovale Blu ha una sua personalità, del tutto separata dalla tedesca. E anche dalle altre Ford elettriche ed endotermiche: con lei, di fatto, il marchio inaugura un capitolo nuovo in termini di stile. L'apertura ordini è prevista nei prossimi mesi, con prezzi a partire da circa 45 mila euro. Diversa da tutte le altre Ford. La Explorer è, in effetti, il primo di una serie di modelli di nuova generazione che cambieranno radicalmente la fisionomia della gamma europea. Attesa a breve sulle linee produttive della fabbrica di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama, come un modello già presente a listino con ben altra destinazione, la prima Suv elettrica dedicata all'Europa e sviluppata dallasulla piattaforma Meb di origine. Ma attenzione a definirla cugina della ID.4: il nuovo modello dell'Ovale Blu ha una sua personalità, del tutto separata dalla tedesca. E anche dalle altreelettriche ed endotermiche: con lei, di fatto, il marchio inaugura un capitolo nuovo in termini di stile. L'apertura ordini è prevista nei prossimi mesi, con prezzi a partire da circa 45 mila euro. Diversa da tutte le altre. Laè, in effetti, il primo di una serie di modelli di nuova generazione che cambieranno radicalmente la fisionomia della gamma europea. Attesa a breve sulle linee produttive della fabbrica di ...

