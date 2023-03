Ford Explorer - Base Volkswagen, tecnica condivisa, design inedito - VIDEO (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama Explorer, come un modello già presente a listino con ben altra destinazione e origine, la prima Suv elettrica dedicata all'Europa e sviluppata dalla Ford sulla piattaforma Meb di origine Volkswagen. Ma attenzione a definirla cugina della ID.4: il nuovo modello dell'Ovale Blu (tra l'altro, anche il logo sulle Bev è rinnovato) ha una sua personalità, del tutto distinta dalla tedesca. E anche dalle altre Ford elettriche ed endotermiche: con lei, di fatto, il marchio inaugura un capitolo nuovo, anche in termini di stile. L'apertura delle prenotazioni è già scattata, la pubblicazione dei listini (i prezzi partiranno da sotto i 45.000 euro, senza incentivi) è prevista per agosto, mentre il configuratore online, che trasformerà le prenotazioni in veri e propri ordini, sarà avviata in settembre (ottobre per tutti). ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiama, come un modello già presente a listino con ben altra destinazione e origine, la prima Suv elettrica dedicata all'Europa e sviluppata dallasulla piattaforma Meb di origine. Ma attenzione a definirla cugina della ID.4: il nuovo modello dell'Ovale Blu (tra l'altro, anche il logo sulle Bev è rinnovato) ha una sua personalità, del tutto distinta dalla tedesca. E anche dalle altreelettriche ed endotermiche: con lei, di fatto, il marchio inaugura un capitolo nuovo, anche in termini di stile. L'apertura delle prenotazioni è già scattata, la pubblicazione dei listini (i prezzi partiranno da sotto i 45.000 euro, senza incentivi) è prevista per agosto, mentre il configuratore online, che trasformerà le prenotazioni in veri e propri ordini, sarà avviata in settembre (ottobre per tutti). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jmorat : RT @vaielettrico: Svelato il #SUV elettrico della #Ford, l'Explorer, costruito sulla stessa base tecnica della #Volkswagen ID.4. Prezzo d'a… - fainfoscienza : NUOVO FORD EXPLORER 2023: IL SUV ELETTRICO CHE CONQUISTA L'EUROPA Ford ha svelato il suo nuovo SUV elettrico, il N… - lordzarcon : RT @ilgiornaledgt: Ford Explorer 100% Elettrico: Il SUV del Futuro Progettato per l’Europa - redazionerumors : Costruito in Germania per gli automobilisti europei nuovo Ford Explorer 100% elettrico è un suv compatto disponibil… - infoiteconomia : Il Ford Explorer è un SUV EV pensato per l’Europa: ha uno schermo da 15 pollici e costerà meno di 45.000 -