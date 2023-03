Ford Explorer 2023 | il nuovo Suv elettrico per l' Europa

(Di martedì 21 marzo 2023)Explore r è ilSUVdella Casa dell'Ovale Blu per l'. Un nome già usato dal marchio, per un prodotto che nello stile richiama modelli americani Prefigura il design del futuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RideDriveLive : Arriverà su strada a fine anno, ma alcuni dati sono già stati rivelati, assieme alle prime #foto ufficiali ??… - TuttoTechNet : Ford presenta la nuova Explorer elettrica: si ricarica in 25 minuti - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico - - ItaliaNotizie24 : Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico - vivereitalia : Ford presenta Explorer, primo SUV 100% elettrico -

all'interno presenta il doppio display digitale per strumentazione (da 5 ) e infotainment, in questo caso con uno schermo verticale da 15 pollici, in grado di scorrere verticalmente a ...Per dimostrare le abilità del nuovoha stretto una collaborazione con l'influencer Lexie Alford, conosciuta come "Lexie Limitless" e nota per essere la persona più giovane nella storia ...Non inganni il nome. Unagià esisteva ed è un big SUV di oltre 5 metri a propulsione ibrida plug - in. Lapresentata oggi in anteprima è tutta un'altra cosa. È il SUV di medie dimensioni a ...

Ford Explorer: il nuovo Suv elettrico pensato per l'Europa La Gazzetta dello Sport

Ford ha svelato in anteprima mondiale il nuovo Explorer 100% elettrico, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio presso l’Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da ...Il nome Ford Explorer vi sarà anche familiare, ma – per favore – adesso dimenticate tutto quello che sapete sulla ibrida plug-in che avevamo provato nel 2020. Forse condizionata dalla moda ...