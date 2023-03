Fontana | “Non possiamo rimanere prigionieri delle inchieste”

(Di martedì 21 marzo 2023) “Invochiamo trasparenza e legalità oggi come ogni giorno: con l’Orac (Organismo regionale per le attività di controllo, ndr) abbiamo lavorato molto su questi temi, potenziando il sistema dei controlli, della trasparenza e dell’anticorruzione”, ma allo stesso tempo “nondie consulenti”. Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio, riportate dall’Ansa nel presentare il programma di governo al Consiglio regionale. “Per raggiungere obiettivi ambiziosi occorre affermare la logica della responsabilità – ha detto– superando l’atteggiamento burocratico che nasce dalla paura di prendere decisioni e di mettere la propria firma sugli atti”. A proposito die consulenti, il governatore lombardo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kape78 : RT @1926_cri: Gianello; Grava Scarlato Ignoffo; Montervino Montesanto Consonni Mora; Capparella Calaiò Pià. A disp.: Abate Fontana Sosa Re… - NapoliCapitale : RT @1926_cri: Gianello; Grava Scarlato Ignoffo; Montervino Montesanto Consonni Mora; Capparella Calaiò Pià. A disp.: Abate Fontana Sosa Re… - AnsaLombardia : Pnrr, A.Fontana: le Regioni sono state messe ai margini. 'Ci candidiamo a spendere Fondi Ue di chi non riesce a usa… - giovann92669360 : RT @1926_cri: Gianello; Grava Scarlato Ignoffo; Montervino Montesanto Consonni Mora; Capparella Calaiò Pià. A disp.: Abate Fontana Sosa Re… - quemadator221 : @Ipazia70 Non ricordo il nome, comunque è proprio sulla piazza di testaccio dove c'è la fontana, sulla dx (venendo dal lungotevere) -

...della definizione e realizzazione del Pnrr si sta rivelando una scelta che rischia difar centrare tutti gli obiettivi": è il pensiero del presidente della Regione Lombardia, Attilio, ...Silent Bob, al secolo Edoardo, è un giovane artista classe 1999 che arriva dalla provincia ... "Oggi molto rapdice nulla " ha raccontato a Rockol nel novembre del 2021 " ioce la faccio,...... aiuta le autorità albanesi a far conoscere di più e meglio la storia e le potenzialità del loro Paese; aiuta italiani e albanesi adimenticare le loro radici comuni', dichiara. Nelle ...

Fontana: 'Non possiamo rimanere prigionieri delle inchieste' Agenzia ANSA

"Fontana ha colpevolmente rimosso alcune grandi questioni sulla Lombardia che meritano una risposta nel segno della discontinuita'. Penso che non si puo' tollerare un sistema sanitario che chiede una ...Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana ha condensato in 34 pagine tutti i dubbi ... essere titolare di competenze gestionali in materia di gestione dei rifiuti. Non Aqp ed Aseco, società ...