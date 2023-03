Fondazione Einaudi, oscurato il canale YouTube: il motivo-choc (Di martedì 21 marzo 2023) YouTube ha oscurato il canale della Fondazione Luigi Einaudi per una settimana a causa di un video dal titolo “Un frammento dell'ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo”. Si trattava di un intervento del professore venuto a mancare esattamente un anno fa: il video è stato rimosso e il canale è stato bloccato per sette giorni. Il motivo è da ricercare nel fatto che Martino esprime la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del governo italiano allora in carica. Nella mail di censura si legge che “YouTube non ammette affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms". "È un fatto molto grave - ha commentato Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)haildellaLuigiper una settimana a causa di un video dal titolo “Un frammento dell'ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo”. Si trattava di un intervento del professore venuto a mancare esattamente un anno fa: il video è stato rimosso e ilè stato bloccato per sette giorni. Ilè da ricercare nel fatto che Martino esprime la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del governo italiano allora in carica. Nella mail di censura si legge che “non ammette affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms". "È un fatto molto grave - ha commentato Giuseppe ...

